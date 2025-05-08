Keşmir nerede? Keşmir hangi ülke sınırları içerisinde?
Bugün, Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında paylaşılan bir bölge olarak bilinir ve bu üç ülke arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık ve çatışma kaynağı olmuştur. Peki, Keşmir nerede? Keşmir hangi ülke sınırları içerisinde?
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu. Peki, Keşmir nerede? Keşmir hangi ülke sınırları içerisinde?
KEŞMİR NEREDE?
Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin'in sınırlarının kesiştiği noktada yer alan bir dağlık bölgedir. Himalayalar'ın batı ucunun güneyindeki vadi bu adla anılmıştır. Bölgede üretilen Kaşmir adlı kumaşın ismi de buradan gelmektedir.
Büyük Britanya'nın sömürgesiyken 1947 yılında bağımsızlığını kazandığında nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlarından oluşması nedeniyle Pakistan, o dönemde Keşmir Emirliği'ne ait bu bölgeyi talep etmiştir. Ancak Keşmir Emirliği'nin kendisinin Hindistan'a bağlanmasını istediği için Hindistan da bölgede hak iddia etmiştir.
Srinagar başta olmak üzere bölgenin güney kısmı Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaleti olmuş kuzey kısmı ise Pakistan'ın kontrolü altına girmiştir. Pakistan'ın kontrolü altındaki bölgeye 'Azadi Keşmir' denilmektedir.
1960'ta doğu kısmı Aksai Çin'i Çin Halk Cumhuriyeti işgal etmiş ve halen kontrol altında tutmaktadır.
Orta Asya'daki sorunlu bölgeyi en son 1977'de Pakistan topraklarına katmıştır.
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