Kılık değiştiren ünlü oyuncu Kevin Bacon pişman oldu: 'Sıra beklemek zorunda kaldım'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 10:11

Güncelleme: 07.07.2024 - 10:11

Footlose filmiyle adını Hollywood yıldızları arasına yazdıran ABD'li oyuncu Kevin Bacon, bir günlüğüne ünlü biri değilmiş gibi davrandı.

Vanity Fair'e konuşan 65 yaşındaki oyuncu, “Kevin Bacon Sıradan Bir İnsan Olarak Bir Gün Geçirdi" adında bir deneye imza attı ve bunun için profesyonel bir ekiple çalıştı.



Bacon, planı hakkında "Şapkamı ve gözlüklerimi takmam yalnızca belirli bir dereceye kadar işe yarayacaktı. Özel efekt makyaj sanatçısına gittim ve ondan beni protez kullanarak tanınmaz hale getirmesini istedim" dedi.

Takma dişler, farklı bir burun ve bir çift gözlük taktırdıktan sonra Bacon, Los Angeles'taki bir alışveriş merkezine gitti. "Kimse beni tanımadı" diyen oyuncu, planı işe yaramasına rağmen kendisini bir şekilde görünmez kıldığını fark etti.

"İnsanlar bana nazik davranmayarak beni itiyordu" diyen aktör, "Kimse 'Seni seviyorum' demedi. Bilmiyorum, bir kahve falan almak için sırada beklemek zorunda kaldım. Ben de 'Bu berbat bir şey' dedim. Ünlü olmaya geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Kariyeri boyunca Bacon sayısız ödül aldı ve birçok filmde rol aldı. Aktör, Vanity Fair'e bir oyuncu olarak karanlık rolleri oynamaktan asla çekinmediğini söyledi ve ekledi:

“Oyuncu olmak böyle bir şey. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü konusunda asla endişelenmiyorum. Bu meslek, başka insanlar haline gelmek ve bir hikayenin parçası olmakla ilgili."



Oyuncu son dönemde “MaXXXine” ve “Beverly Hills Polisi: Axel F” filmleriyle gündeme geldi.

