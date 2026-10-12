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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük değişim: Yeni sunucu Cem Öğretir oldu, büyük ödül 10 milyon TL'ye çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük değişim: Yeni sunucu Cem Öğretir oldu, büyük ödül 10 milyon TL'ye çıktı

12.10.2026 10:56:00
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Haber Merkezi
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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük değişim: Yeni sunucu Cem Öğretir oldu, büyük ödül 10 milyon TL'ye çıktı

ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu koltuğuna Cem Öğretir otururken, yarışmanın büyük ödülü 10 milyon TL'ye yükseltildi. Yeni sezonda soru sayısı ve baraj noktalarında da kapsamlı değişikliklere gidildi.

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon öncesi önemli değişiklikler yapıldı. 2024 yılından bu yana yarışmayı sunan Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen'le başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak için projeden ayrıldı. Kaynarca'nın ayrılığının ardından yarışmanın yeni sunucusu, kanalın ana haber bülteninin tanınan yüzü Cem Öğretir oldu.

BÜYÜK ÖDÜL VE PARA AĞACI YENİLENDİ

Yarışmanın yeni sezonundaki en dikkat çekici yeniliklerden biri ödül miktarında gerçekleşti. Daha önce 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni sezonda 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte yarışmadaki toplam soru sayısı 13'ten 15'e yükseltildi.

Yeni para ağacı 2 bin TL'den başlarken; 10. soruda 300 bin TL, 12. soruda 1 milyon TL ve 14. soruda 4 milyon TL yer alıyor. Ayrıca baraj uygulaması da yenilendi; daha önce 7. soruda bulunan 50 bin TL'lik baraj, yeni sezonda 5. soruya çekilerek 20 bin TL olarak belirlendi. Böylece yarışmacılar güvenceye daha erken ulaşabilecek.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

1973 yılında İngiltere'de doğan Cem Öğretir, televizyon haberciliğine 1995 yılında Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde başladı. Star TV ve CNN Türk'teki görevlerinin ardından 2009 yılında ATV kadrosuna katılan Öğretir, uzun süredir kanalın ana haber bültenini sunuyor. 2006 yılında meslektaşı Seda Öğretir ile evlenen başarılı sunucunun bir kızı bulunuyor. Yarışmanın yeni sezon yayın tarihi ise "Yakında atv'de" ifadesiyle duyuruldu.

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