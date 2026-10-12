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Oktay Kaynarca Kim Milyoner'den ayrıldı mı? Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı?

Oktay Kaynarca Kim Milyoner'den ayrıldı mı? Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı?

12.10.2026 10:03:00
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Haber Merkezi
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Oktay Kaynarca Kim Milyoner'den ayrıldı mı? Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı?

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster’den ayrıldı mı? ATV’nin sevilen yarışmasında yaşanan sunucu değişikliği gündem oldu. Kaynarca’nın yerine gelecek isim merak edilirken ayrılık kararının nedeni de araştırılmaya başlandı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni dönem başlıyor. Uzun süredir programın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca’nın yarışmaya veda etmesi izleyicileri şaşırttı. Kaynarca’nın yerine gelecek isim belli olurken ünlü oyuncunun neden ayrıldığı sorusu da gündeme geldi. Peki, Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster’den neden ayrıldı, yarışmanın yeni sunucusu kim oldu? İşte merak edilen ayrıntılar.

OKTAY KAYNARCA KİM MİLYONER'DEN AYRILDI MI?

Evet, Oktay Kaynarca, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğundan ayrıldı. Programda yaşanan değişiklikle birlikte sunuculuk görevini devralacak isim de belli oldu.

OKTAY KAYNARCA KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEN NEDEN AYRILDI?

Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldığı bilgisi paylaşılırken, ayrılığın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı.

OKTAY KAYNARCA'NIN YERİNE KİM GELECEK?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Oktay Kaynarca'nın yerine Cem Öğretir gelecek. Uzun yıllardır televizyon haberciliği yapan Cem Öğretir, yarışmanın yeni sunucusu olarak görev alacak.

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