'Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı: Yarışmadan çekildi!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 20 yaşındaki Duhan Başar Ahmetoğlu, yarışmada önemli aşamaları geçerek 1 milyon liralık soruyu açtırdı.

'Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı: Yarışmadan çekildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:22

ATV’de Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. 20 yaşındaki Ankara doğumlu Duhan Başar Ahmetoğlu, bilgi ve cesaretiyle 1 milyon liralık soruya kadar gelmeyi başardı. Sinema alanında sorulan büyük ödül sorusunun yanıtı, ekran başındaki izleyiciler tarafından da merak edildi.

Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon liralık soru şöyleydi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığınca ‘En İyi 100 Türk Filmi’ adıyla, 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?”

A) Babam ve Oğlum
B) Susuz Yaz
C) Eşkıya
D) Hababam Sınıfı

CEVAP VEREMEDİ, ÇEKİLME KARARI ALDI

Duhan Başar Ahmetoğlu, sorunun yanıtını bilmediğini söyleyerek çekilme kararı aldı. Doğru cevabın ‘B’ şıkkı Susuz Yaz olduğu soruya, yarışmaya devam etme kararı alsaydı ‘C’ şıkkı Eşkıya yanıtını vereceğini belirtti. Ahmetoğlu, yarışmadan 500 bin TL kazanarak ayrıldı.


Etiketler: #Kim Milyoner Olmak İster

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