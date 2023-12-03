Yayınlanma: 03.12.2023 - 21:24

Güncelleme: 03.12.2023 - 21:24

Kim Milyoner Olmak İster yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunumu ile uzun süredir atv ekranlarında yayımlanıyordu. Pazar günleri izleyicisi ile buluşan yarışmanın ekranlarda yer almaması kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yayından kaldırıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının günü mü değişti? İşte ayrıntılar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Kim Milyoner Olmak İster isimli atv'nin sevilen dizisi Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile pazar günleri seyirci karşısına çıkıyordu. 3 Aralık Cuma günü ekranlarda yayımlanmaması nedeniyle yarışmanın takipçileri sevilen programın yayından kalkıp kalkmadığını merak etti.

Normalde pazar günleri izleyicisi ile buluşan yarışmanın yerine atv'nin yeni dizisi Altın Kafes birinci bölümü ile izleyicisi karşısına çıktı. Yarışmanın yayından kalkması ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın gününün değişmesiyle ilgili bir açıklama da henüz yapılmış değil.

ALTIN KAFES DİZİSİNİN KONUSU NE?

Vakfın bir organizasyonunda Beyoğlu ailesinin veliahdı Onur Beyoğlu'na düzenlenen bir suikasti engellemesiyle tetiklenen olaylar zinciri onu bu karizmatik adamla yakınlaştıracak, nikah masasına dek götürecektir. Eşi öldükten sonra hiçbir kadınla ilgilenmeyen Onur'un Zeynep'le evliliği şaşkınlıkla karşılanır.