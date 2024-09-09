'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğuna Oktay Kaynarca oturdu: Süleyman Çakır sorusu güldürdü
Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sunucusu olarak ilk bölümünde büyük bir sürprizle karşılaştı. Kurtlar Vadisi dizisindeki ikonik karakteri Süleyman Çakır’la ilgili sorulan soru, stüdyoda kahkahalara neden oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının yeni sunucusu Oktay Kaynarca oldu. Kaynarca'nın sunduğu ilk bölümde sorulan bir soru ise herkesi kahkahalara boğdu.
Senelerdir Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de bir ayrılık yaşandı. İmirzalıoğlu, yarışmaya veda ederken, yerine ünlü oyuncu Oktay Kaynarca geçti. Kaynarca'nın sunduğu ilk bölüm, seyircilerle buluştu ve büyük ilgi topladı.
Kaynarca’ya ekipten büyük bir sürpriz geldi. Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki “Süleyman Çakır” rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan bir isim. Yarışmada sorulan bir soru da bu karakterle ilgiliydi. Soru şu şekildeydi:
"43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter kimdir?"
Yarışmacı, doğru cevabı vererek “Süleyman Çakır” dedi. Bu sırada gülümseyen Oktay Kaynarca, “Bir nostalji sorusu olmuş, keyifliydi” ifadelerini kullandı. Bu sürpriz an, hem izleyicileri hem de Kaynarca'yı güldürdü.
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