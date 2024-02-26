Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı! Yarışmaya "Neil Armstrong" sorusu damga vurdu...

Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:13

Güncelleme: 26.02.2024 - 10:14

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında bu hafta da çarpıcı anlar yaşandı. Atv'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmanın 25 Şubat 2024 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının Neil Armstrong sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Neil Armstrong kimdir sorusu...

Sorular kimi zaman fazlasıyla zorlayıcı olsa da kimi zaman da yarışmacıların kolay sorularda zorlanması sosyal medyada gündem oluyor.

Programın son bölümünde bir yarışmacıya "Neil Armstrong kimdir?" diye soruldu.

"NEIL ARMSTRONG KİMDİR?" SORUSU GÜNDEM OLDU

Atv'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı "Neil Armstrong kimdir?" sorusunda yarı yarıya joker hakkını kullandı.

Soruda kalan iki şık ise 'Uzaya çıkan ilk insandır' ile 'Dünyanın çevresini dolaşan ilk insandır' oldu.

YÜZDE ELLİ JOKER HAKKINI KULLANAN YARIŞMACI, SORUYA DOĞRU CEVABI VEREMEDİ

Soruda kalan iki şık ise 'Uzaya çıkan ilk insandır' ile 'Dünyanın çevresini dolaşan ilk insandır' oldu.

Soruda yüzde elli joker hakkını kullanan yarışmacı bu soruya "C" cevabını vererek yanlış cevabı verdi.

Bu sorunun doğru cevabı "D" şıkkı 'Ay'da yürüyen ilk insandır'.

NEIL ARMSTRONG KİMDİR?

Tam adı Neil Louis Armstrong olan astronot, 5 Ağustos 1930'da ABD'nin Ohio eyaletindeki Wapakoneta'da dünyaya geldi. Mavi Lise'de öğrenim görürken uçuş dersleri almaya başladı. 16 yaşındayken ilk uçuş sertifikasını aldı. 17 yaşında, Purdue Üniversitesi'nde havacılık mühendisliği okudu ve MIT'de çalışma şansını varken bunu kabul etmedi. ABD Donanması bursuyla Purdue Üniversitesi'nde havacılık mühendisliği çalışmalarına başladı ve ilk iki yılından sonra, 1949'da, Deniz Kuvvetleri'nde pilotluk eğitimi aldı.

Kore Savaşı'nda görev yapan ünlü astronot, savaş sırasında 78 savaş görevi yaptı. Ordudan 1952'de ayrıldı ve üniversiteye döndü. Daha sonra adı Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) olacak olan, Ulusal Havacılık Danışma Komitesi'ne (NACA) katıldı. Bu devlet kurumu için test pilotu ve mühendis olarak çalışmak da dahil olmak üzere birçok farklı görevde bulundu. Astronot programına katıldı. O ve ailesi Houston, Texas'a taşındı ve Armstrong ilk görevi Gemini VIII için komuta pilotu olarak hizmet verdi. O ve diğer astronot David Scott, 16 Mart 1966'da dünyanın yörüngesine girdiler. Yörüngedeyken, uzay kapsüllerini Gemini Agena aracıyla hedefe yerleştirdiler. Bu, uzaya iki aracın başarıyla yerleştirildiği ilk seferdi. Görev sırasında yaşanan problemler nedeniyle görevlerini kısa kesmek zorunda kaldılar. Görevin başlamasından yaklaşık 11 saat sonra Pasifik Okyanusu'na indiler ve ABD donanması tarafından kurtarıldılar.

AY YÜZEYİNE İLK ADIM ATAN İNSAN OLDU

Armstrong, 1969'da büyük bir görev ile karşı karşıya kaldı. Michael Collins ve Buzz Aldrin ile birlikte NASA'nın ilk insanlı Ay görevinin bir parçası oldu. Ekip, 16 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay aracıyla uzaya fırlatıldı. Görevin komutanı olarak görev yapan Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Buzz Aldrin'le birlikte, Ay Modülünü ay yüzeyine sürükledi ve Collins, Komuta Modülünde kaldı. Saat 10: 56'da, Armstrong Ay Modülünden çıktı.Yaklaşık iki buçuk saat boyunca Armstrong ve Aldrin Ay yüzeyinden örnekler topladı ve deneyler yaptı. Ayrıca kendi ayak izleri de dahil olmak üzere fotoğraflar çektiler. 24 Temmuz 1969'da Dünya'ya geri dönen Apollo 11, Hawaii'nin batısındaki Pasifik Okyanusu'na indi. Mürettebat ve gemi ABD tarafından kurtarıldı ve üç astronot, üç hafta boyunca karantinaya alındı. Armstrong, Özgürlük Madalyası ve Kongre Onur Madalyası da dahil olmak üzere sayısız ödül aldı.