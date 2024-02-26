Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı jokere güvenmedi: İşte Milyoner'de dikkat çeken o soru...

Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:55

Güncelleme: 26.02.2024 - 00:55

ATV'nin büyük ilgiyle takip edilen ve sevilen yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", bu hafta da Pazar günü ekranlara geldi. Programın ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada, bu hafta da çarpıcı anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mustafa Kıraç isimli yarışmacıya sorulan "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?" sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı telefon jokerini de kullandı ama kendi istediği cevap ile büyük bir hüsrana uğradı. Yarışmacının verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mustafa Kıraç isimli yarışmacıya sorulan "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?" sorusu geceye damga vurdu.

Soru: "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?"

A- Ankara

B-Kırşehir

C-Çankırı

D-Kırıkkale

Cevap: A

TELEFON JOKERİ KULLANDI

Yarışmacı telefon jokerini de kullandı. Joker de arkadaşı "Ankara" cevabını verdi.

JOKERİNE GÜVENMEDİ OLANLAR OLDU

Yarışmacı telefon jokerini de kullandı ama kendi istediği cevap ile büyük bir hüsrana uğradı..

Yarışmacı arkadaşının verdiği "Ankara" cevabı yerine kendi istediği "Kırşehir" cevabını verdi. Verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan yarışmacının Ankara'da yaşaması ise dikkatlerden kaçmadı.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacı verdiği yanlış cevapla 5 bin TL para ödülüyle elenerek yarışmaya veda etti.