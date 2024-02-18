Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru ile herkesi şaşırttı: İşte Milyoner’e damga vuran o soru...

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında bu hafta da çarpıcı anlar yaşandı. Yarışmacının elemeyle karşı karşıya gelmesi izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Milyoner’e damga vuran o soru...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 23:37
Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru ile herkesi şaşırttı: İşte Milyoner’e damga vuran o soru...
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ATV'nin büyük ilgiyle takip edilen ve sevilen yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", bu hafta da Pazar günü ekranlara geldi. Programın ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada, bu hafta da çarpıcı anlar yaşandı. İrem Molluhasanoğlu adlı yarışmacının ilk baraj sorusunda yaşadığı heyecanla neredeyse kolay bir soruda elemeyle karşı karşıya gelmesi izleyicilerin dikkatini çekti. Ancak izleyicilerin desteğiyle yarışmacı, programa devam etme şansını yakaladı. İşte Milyoner’e damga vuran o soru...

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ELENMEKTEN SON ANDA KURTULDU

İlk soruda başarılı bir şekilde cevap veren yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten son anda kurtuldu.

İKİNCİ SORUDA ŞAŞIRDI

Yarışmacının henüz ikinci soruda karşısına, "Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu çıktı. Yarışmacı heyecanına yenik düşerek , kolay soruda heyecanına yenilerek joker kullanmak istedi.

SEYİRCİLERİN YÜZDE 95'İ AYNI CEVABI VERDİ

Seyirci jokeri kullanan yarışmacı verilen oyların yüzde 95'inin 'B' şıkkı olduğunu görünce oldukça şaşırdı.


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