Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Beşiktaş' sorusu duygulandırdı: 'Sanki ağabeyim yanımda bana fısıldıyor'
Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 1 Ekim akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan Beşiktaş sorusu gündeme oturdu. Geçen yıl ağabeyini koronadan kaybettiğini belirten yarışmacı, Beşiktaş sorusunu "Kendisi Beşiktaşlıydı. Sanki ağabeyim yanımda ve bana fısıldıyor" diyerek yanıtladı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Cuma akşamı ekranlara geldi.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne, geçtiğimiz yıl ağabeyini koronavirüs nedeniyle kaybeden yarışmacı Necmettin Korkutan damga vurdu.
Korkutan, Beşiktaş sorusu sorulması sonrası anlattıklarıyla stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.
SORUYU GÖRÜNCE DUYGULANDI
"Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir?" sorusunu görünce duygulanan Korkutan, ağabeyinin iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ve geçen yıl koronadan yaşamını yitirdiğini söyledi.
'KENDİSİYLE BİR SOHBETİMİZDE BÖYLE BİR KONU GEÇMİŞTİ'
Necmettin Korkutan, "Ağabeyim geçen yıl koronadan vefat etti. Aslında kanser hastasıydı korona olunca vücudu yenik düştü. Kendisi Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ı benim, Fenerbahçe'yi sevdiğimden belki de daha çok seviyordu. Kendisiyle bir sohbetimizde böyle bir konu geçmişti ve yanlış hatırlamıyorsam hakeme çarpan topla ilgili bir şey söylemişti. Sanki ağabeyim yanımda ve bana fısıldıyor gibi gerçekten" diyerek doğru cevabın olduğu şıkkı seçti.
'JOHN WICK' SORUSUNDAN ELENDİ
Korkutan, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. 100 bin TL'lik ödüle kadar gelen yarışmacı, 'John Wick' ile ilgili soruyu doğru cevaplasaydı 200 bin TL'lik soruyu açtıracaktı.
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