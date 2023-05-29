Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Oktay Kaynarca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi dizilerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın geçen hafta besin zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve midesinin yıkandığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Besin zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve midesinin yıkandığı iddia edilen usta oyuncu, "Nerede ve neden olduğunu bilmiyorum ama bir rahatsızlık geçirdim" dedi. Kaynarca, ""Hastaneye falan yatmadım. İki gün boyunca evde dinlendim ancak bayağı bir zorladı beni" ifadelerini kullandı.
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