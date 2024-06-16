Oktay Kaynarca açıklamalarıyla gündem oldu: 'Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim'
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, katıldığı bir programda milliyetçilik ile ilgili konuştu. "Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" diyen ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Oktay Kaynarca, A Para'da yayımlanan 'Biz Bize' programındaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynarca'nın, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.
"BEN ŞEHİR MİLLİYETÇİLİĞİNİ SEVMEM"
Ünlü oyuncu programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke
milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" sözlerini kullandı.
Kaynarca'nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; "Oktay Kaynarca" ismi de X'e "En Çok Konuşulanlar" listesine girdi.
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