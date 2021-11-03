'Oktay Kaynarca, Masumlar Apartmanı'na katılacak' iddiası

03 Kasım 2021 Çarşamba, 13:11

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.

Yeni sezona beklenen reytinglerin uzağında başlayan ve senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için Oktay Kaynarca iddiaları gündeme geldi.

Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılacağı öne sürüldü.

Süperhaber'in haberine göre; Oktay Kaynarca ile kısa sürede bir anlaşma yapılarak, Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı’na katılması bekleniyor.

Konuyla alakalı henüz Oktay Kaynarca'dan veya Masumlar Apartmanı'nın yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi ile yeniden ekrana döneceği de konuşuluyordu.