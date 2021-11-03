'Oktay Kaynarca, Masumlar Apartmanı'na katılacak' iddiası
Sürpriz bir şekilde sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ardından Oktay Kaynarca hakkında bir iddia ortaya atıldı. Kaynarca’nın reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil olduğu öne sürüldü.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.
Yeni sezona beklenen reytinglerin uzağında başlayan ve senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için Oktay Kaynarca iddiaları gündeme geldi.
Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılacağı öne sürüldü.
Süperhaber'in haberine göre; Oktay Kaynarca ile kısa sürede bir anlaşma yapılarak, Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı’na katılması bekleniyor.
Konuyla alakalı henüz Oktay Kaynarca'dan veya Masumlar Apartmanı'nın yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.
Öte yandan, Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi ile yeniden ekrana döneceği de konuşuluyordu.
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