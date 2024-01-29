Kış aylarında sofranızdan eksik etmeyin: Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler!
Grip salgını yayılırken, herkesin arattığı konu, bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebilirim? Uzmanlara göre sofranız eksik etmemeniz gereken o gıdalar...
Son yıllarda Covid-19 vedomuz gribi gibi hastalıklar insanların başına bela olmuş durumda. Şu zamanda hepimizin en çok korktuğu olaylardan biri, hastalanıp yatağa düşmektir. Çünkü bu hastalıklar, kolay kolay geçmiyor ve sonuçları çok ağır olabiliyor.
Her gün soğuk algınlığı ile birlikte fark etmesek de grip hatta Covid-19 gibi çok çeşitli potansiyel mikroorganizmalara maruz kalıyoruz. Ancak bağışıklık sistemimiz, bu mikroorganizmalara ve ve diğer potansiyel hastalıklara karşı korunmamızı sağlıyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DOĞRU BESLENMELİYİZ
Beslenmemizde aldığımız yiyecekler, bağışıklık sistemimizi oluşturmada ve korumada önemli rol oynar.
Uzmanlara göre, bazı temel gıdaları kış aylarında soframızdan eksil etmemimiz gerekir. Uzmanlara göre kış aylarında tüketilmesi gereken besinler:
- Turunçgiller: Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgiller C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan güçlü bir antioksidandır.
- Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, lahana, brokoli ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler A vitamini, C vitamini ve folat bakımından zengindir. Bu vitaminler, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.
- Balık: Somon, ton balığı, uskumru ve sardalye gibi balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, bağışıklık sisteminin hücresel fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olur.
- Yumurta: Yumurta, protein, demir ve çinko bakımından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir.
- Baklagiller: Fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller protein, lif ve demir bakımından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir.
- Yoğurt ve kefir: Yoğurt ve kefir, probiyotikler bakımından zengindir. Probiyotikler, bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olur ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.
- Sarımsak ve zencefil: Sarımsak ve zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı!
- Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- Saray, anayasa için 'çıkış' buldu
- Kar İstanbul'a ulaştı
- Saadet'ten İmamoğlu'na 'sert' eleştiri
- Erdoğan'a şehrin 'hediye' edilmesini istedi
- Kilise saldırganları yakalandı!
- Livaneli: Aradan 30 yıl geçti ama...
- 16 Temmuz devleti!
- CHP'de 'Çankaya' bildirisi