Kış aylarında sofranızdan eksik etmeyin: Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:22

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:28

Son yıllarda Covid-19 vedomuz gribi gibi hastalıklar insanların başına bela olmuş durumda. Şu zamanda hepimizin en çok korktuğu olaylardan biri, hastalanıp yatağa düşmektir. Çünkü bu hastalıklar, kolay kolay geçmiyor ve sonuçları çok ağır olabiliyor.

Her gün soğuk algınlığı ile birlikte fark etmesek de grip hatta Covid-19 gibi çok çeşitli potansiyel mikroorganizmalara maruz kalıyoruz. Ancak bağışıklık sistemimiz, bu mikroorganizmalara ve ve diğer potansiyel hastalıklara karşı korunmamızı sağlıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DOĞRU BESLENMELİYİZ

Beslenmemizde aldığımız yiyecekler, bağışıklık sistemimizi oluşturmada ve korumada önemli rol oynar.

Uzmanlara göre, bazı temel gıdaları kış aylarında soframızdan eksil etmemimiz gerekir. Uzmanlara göre kış aylarında tüketilmesi gereken besinler: