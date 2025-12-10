Kış değil kansızlık üşütüyor: Kan değerlerini yükselten 5 etkili besin

Kış aylarında üşümek normal kabul edilse de, mevsim dışında da sürekli soğuk hissediyorsanız bunun nedeni kansızlık olabilir. Özellikle demir eksikliği anemisi, vücudun yeterli oksijen taşıyamamasına neden olarak ellerde, ayaklarda ve tüm vücutta üşüme hissi yaratır. Halsizlik, çarpıntı, baş dönmesi ve solgunluk gibi belirtiler de tabloya eşlik edebilir.

1. KIRMIZI ET

Demir açısından en güçlü kaynaklardan biri olan kırmızı et, kansızlık riskini azaltmada kritik rol oynar. Haftada birkaç kez yağsız dana eti tüketmek, özellikle demir eksikliği sorunu yaşayanlar için oldukça faydalıdır. Ayrıca vücudun demiri en iyi şekilde kullanmasını sağlayan heme demir içerir.

2. ISPANAK

Koyu yeşil yapraklı sebzeler demir deposudur. Özellikle ıspanak hem demir hem de C vitamini içererek demirin vücutta daha iyi emilmesine katkı sağlar. Salata, zeytinyağlı veya yemek olarak düzenli tüketildiğinde kan değerlerini destekler.

3. YUMURTA

B12 ve folik asit açısından zengin olan yumurta, kansızlıkla mücadelede önemli bir besindir. Her gün tüketilebilen yumurta, enerji düşüklüğünü azaltır ve vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır.

4. PEKMEZ

Özellikle üzüm pekmezi demir açısından son derece zengindir. Sabahları bir kaşık pekmez tüketmek, kan değerlerini doğal şekilde iyileştirir. Çocuklar ve yetişkinler için kansızlık riskini azaltan en geleneksel kaynaklardan biridir.

5. KURU BAKLAGİLLER

Nohut, mercimek, barbunya ve kuru fasulye hem bitkisel demir hem de protein içerir. Bitkisel demirin emilimi daha düşük olduğu için bu besinleri C vitamini ile birlikte tüketmek (örneğin limonlu mercimek salatası) etkisini artırır.

KANSIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN EK ÖNERİLER

Çay ve kahveyi yemeklerden hemen sonra içmeyin; demir emilimini azaltır.

Demir içeren gıdaları C vitaminiyle birlikte tüketerek faydasını artırabilirsiniz.

Düzenli halsizlik, sürekli üşüme ve çarpıntı gibi şikayetleriniz varsa bir kan testi yaptırmayı ihmal etmeyin.