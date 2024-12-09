Kış geldi çay hasadı bitmedi: Üretici yeniden çaylıklara indi

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:56

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:56

800 bin dekar alanda yaklaşık 200 bin üretici tarafından üretimi gerçekleştirilen çayda 3. sürgün çay üretimi üreticiler kanadında tamamlandı. 2024 yılı yaş çay sezonunun birinci sürgünü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4 Mayıs 2024'te açıldı. İkinci sürgün yaş çay kampanyası da yine ÇAYKUR tarafından 26 Haziran 2024 tarihinde başlarken üçüncü sürgün ise 15 Ağustos 2024 tarihinde başladı. 20 Ekim 2024 tarihinde sona eren üçüncü sürgün ile normal şartlarda çay sezonunun tamamlanmış olması gerekiyordu. Ancak bu yıl mevsim şartlarındaki değişiklikler çayda dördüncü sürgün hasat zamanının gelmesine neden oldu. Eylül ve Ekim aylarının yağmurlu geçmesinin ardından gelen sıcak hava ve güneş, çay bitkisinin normalin dışında hareketine, yeniden yeşermesine neden oldu.

Rize'nin Pazar ilçesinde de bu durum nedeniyle Aralık ayı gelmesine rağmen çay hasadı halen devam ediyor. ÇAYKUR'un sezonu kapatması nedeniyle çayını özel sektöre satan üreticiler, topladıkları çayları araçlarla taşıyarak çay alım evlerine getiriyor. Kantar başında çayını satan üreticiler, yaş çay taban fiyatının altında satış yapsa da bu yıl normal şartların dışında gelişen dördüncü sürgün bereketinden dolayı tepki göstermiyor.