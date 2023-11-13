'Kışın burun ameliyatı olmak daha avantajlı'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:44

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:44

Son yıllarda en popüler estetik ameliyatları arasına giren burun estetiği, kış aylarında burun estetiği ameliyatı olunabilir mi, bu durum bir sakınca oluşturur mu gibi sıkça araştırılıyor.

Kadınlar kadar erkeklerin de rağbet ettiği bir operasyon haline gelen burun estetiği sayesinde kişinin özgüveni başta olmak üzere birçok konuda fayda sağlıyor.

Yapılan estetik operasyonun her mevsim uygulanabilir olduğunu, ancak en uygun dönemin kış ve bahar ayları olduğu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Uluyol, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Sinan Uluyol, “Burun estetiği konusunda özellikle en çok gelen sorular, ‘Yazın veya kışın burun estetiği olabilir miyim?’ oluyor. Biz kışın burun estetiği sık yaparız ve yapmayı da çok severiz” dedi.

“HER BURNUN KENDİ HİKAYESİ VARDIR”

Burun estetiğinin kendileri için çok keyifli bir ameliyat olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sinan Uluyol, “Burun estetiğinden sonra yaptığımız uygulama özellikle göz çevresine soğuk uygulamadır. Kışın iklim açısından bir avantajımız vardır. Tabii ki de bu işlemde mevsim bağımlı değiliz. Burun estetiği olduktan sonra hastamız kendisini koruması gerekiyor. Belli ilaçlar veriyoruz, bunları kullanması gerekiyor. Özellikle kış döneminde grip, nezle çok olduğu için belli bir süre eve misafir çağırmasını istemiyoruz. Bunun haricinde burun estetiğinden sonra tuzlu suyla yıkamak bizim çok önemlidir. Burun estetiği çok keyifli bir ameliyattır ve hiçbir zaman matematiği yoktur. Her burnun kendi hikayesi vardır ve hikaye ameliyat sırasında bizim tarafımızdan yazılır” ifadelerini kullandı.