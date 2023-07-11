Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'a canlı yayın sırasında saldırı
Kısmetse Olur programı ile adını duyuran Melis Buse Betkayan TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında saldırıya uğradı.
Kısmetse Olur programı ile tanınan Melis Buse Betkayan, sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında saldırıya uğradı.
Görüntülerde Betkayan'a "Sen bana mı dedin o lafları?" diyerek yaklaşan bir kadın saldırıda bulundu ve TikTok canlı yayını aniden kesildi. Yayının ardından Betkayan Instagram sayfasından açıklama yaptı.
Betkayan açıklamasında “Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darp edip videoya çektiler. Siz ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız! Sırf tanınmak, prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler!” ifadelerini kullandı.
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