Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'a canlı yayın sırasında saldırı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:07

Güncelleme: 11.07.2023 - 13:07

Kısmetse Olur programı ile tanınan Melis Buse Betkayan, sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında saldırıya uğradı.

Görüntülerde Betkayan'a "Sen bana mı dedin o lafları?" diyerek yaklaşan bir kadın saldırıda bulundu ve TikTok canlı yayını aniden kesildi. Yayının ardından Betkayan Instagram sayfasından açıklama yaptı.

Betkayan açıklamasında “Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darp edip videoya çektiler. Siz ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız! Sırf tanınmak, prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler!” ifadelerini kullandı.



