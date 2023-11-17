Kısmı felç geçiren Popstar Mehtap Yılmaz'dan haber var

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:47

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:48

Bir döneme damga vuran Popstar yarışması ile adını duyuran ünlü şarkıcı Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz gün beyne pıhtı atması sonucu kısmı felç geçirdi.

Tedavilere olumlu yanıt vererek yoğun bakımdan çıkan Yılmaz, hasta yatağından sevenlerine seslenerek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"ALLAH'IM BANA BİR MUCİZE YARATTI"

Hasta yatağından çektiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Mehtap Yılmaz, "Canlarım benim, sizlerin dualarını kabul etti, Allah'ım bana bir mucize yarattı ve hayattayım. Mesajlarınızı tek tek okudum binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız ben de daha iyiyim, ağır bir durum atlattım. Allah'a şükürler olsun artık odama çıktım. Sizleri çok seviyorum cansınız" ifadelerini kullandı.

POPSTAR MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi.

Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz’ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da çalışmaya başladı. 2008 Popstar’a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu.

Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.