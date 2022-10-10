Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ani bir kararla 'Kral Kaybederse' dizisinden ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:11
Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
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Son olarak Beren Saat’le 'Last Call' İstanbul filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un adı uzun süredir “Kral Kaybederse” dizisinde geçiyordu.

Son dönemde yaptığı dizilerle adından sıklıkla söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse” dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tatlıtuğ'un ayrılığından sonra kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Tatlıtuğ’un partnerini kimin oynayacağı da merak konusuydu. 


Kıvanç Tatlıtuğ Kral Kaybederse beren saat

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