Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den Londra pozu

Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:40

Güncelleme: 30.12.2024 - 09:44

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Londra’ya gitmiş ve aşçılık eğitimi almıştı. 2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıuğ ve Başak Dizer çifti, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak aile mutluluklarını taçlandırmıştı.





Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ’un eğitimi dolayısıyla bir süre Londra’da bulunmuştu.

METRODA BABA-OĞUL POZU



Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönen Kıvanç Tatlıtuğ, Londra'da metro istasyonunda çekilen oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.







İki yaşındaki oğluyla verdiği poz, hayranlarından büyük ilgi gördü. Tatlıtuğ’un oğlu ile olan benzerliği dikkat çekerken, baba-oğula "En karizmatik baba-oğul" yorumları yapıldı.

"EVLAT SAHİBİ OLMAK BAMBAŞKA"



Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce baba olmanın hayatındaki yerini şu sözlerle anlatmıştı:



"Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun."



