Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin ilk gangsterini canlandıracak!

Yayınlanma: 11.08.2024 - 12:16

Güncelleme: 11.08.2024 - 12:16

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin ilk gangsteri olarak anılan Necdet Elmas'ın hayatını anlatacak yeni bir dizide yapımcı olarak görev alacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapımcılığını Tatlıtuğ'un daha önce "Aile" dizisinde rol aldığı Ay Yapım üstlenecek.

Senaryosunu Levent Cantek'in kaleme alacağı bu proje, Necdet Elmas'ın oğlu Yıldırım Elmas'ın "Babam Gangsterdi Ama Ben Çocuktum" adlı biyografisinden esinlenerek hazırlanacak.

Dizinin detayları ve oyuncu kadrosu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un projedeki rolü ve dizinin çıkış tarihi merakla bekleniyor.

NECDET ELMAS KİMDİR?

Türk Gangster olarak bilinen Necdet Elmas, 9 Ocak 1935 tarihinde Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. Konya'da yaşayan yoksul bir ailede doğan Necdet Elmas, 12 yaşında evden kaçtı.

Çeşitli işlere girerek para kazanmaya çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ikinci sınıfta bıraktı. Bir süre memurluk yaptı, yedi yaşındaki çocuğunu kanser nedeniyle kaybettikten sonra yaşa dışı işlere yöneldi.

Necdet Elmas, ilk hırsızlığını Chevrolet marka bir araba çalarak yaptı ve yakalandıktan sonra 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre sonra hapishaneden kaçtı ancak polisle girdiği çatışmada tekrar yakalandı. Sultanahmet Cezaevi’ne gönderildikten sonra, kalp rahatsızlığı gerekçesi ile hastaneye sevk edildi. Hastane dönüşü askerleri kandırarak firar etti.

Necdet Elmas, 7 Temmuz 1961’de ilk olarak Çemberlitaş’taki Buğday Bankasını soydu. Eğitimli kişiliği, kullandığı dil, giyim ve kuşamı ile bir anda basın ve halktan büyük ilgi gördü. Yassıada yargılama sonuçlarının açıklanmasının beklendiği günlerde halkın en çok takip ettiği kişi Necdet Elmas’tı.

‘The Gangbuster of İstanbul’ imzasıyla gazetelere mektuplar gönderen, kendisini yakalayamayan polisleri eleştiren ve yeni soygun planlarını anlatan Necdet Elmas 18 Ağustos 1961’de Chevrolet arabası ve elinde Sten marka tabancası ile Polis Merkezine otuz metre mesafedeki İş Bankası Kazlıçeşme şubesinden 165 bin 850 lira çaldı.