Küs oldukları iddia ediliyordu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması
Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile küs olmadığını söyledi. Tatlıtuğ, "Dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz" dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt verdi.
Snobmagazin'in haberine göre, yüzü olduğu markanın gecesine katılan Tatlıtuğ, muhabirlerin "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz."
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