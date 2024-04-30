Küs oldukları iddia ediliyordu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması

Yayınlanma: 30.04.2024 - 14:51

Güncelleme: 30.04.2024 - 14:51

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt verdi.

Snobmagazin'in haberine göre, yüzü olduğu markanın gecesine katılan Tatlıtuğ, muhabirlerin "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz."