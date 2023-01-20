Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisi 'Aile'nin çekimleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:01

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:01

Yeni dizisi 'Aile' ile ekranları dönen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber geldi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tatlıtuğ gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

SET İPTAL EDİLDİ

Tedavisinin ardından dün kendisini iyi hissederek sete giden Tatlıtuğ, çekimlere hazırlandığı esnada yeniden rahatsızlandı. Oyuncunun kendisini kötü hissetmesiyle set iptal edildi.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinde ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.