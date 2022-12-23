Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına olay yorum
Başak Dizer, sosyal medya hesabından "Milan'da bir gece" notuyla eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un çektiği fotoğraflarını paylaştı. Eşinin paylaşımına sessiz kalamayan Tatlıtuğ'un paylaşıma yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.
Fransa'da 2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan stil danışmanı Başak Dizer, geçen aylarda "Kurt Efe" adını verdikleri ilk bebeğini kucağına aldı.
Dizer, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
"DURMADAN SENİ KONUŞABİLİRİM"
Son olarak ünlü isim son olarak mini etekli kombiniyle eşine verdiği pozları "Milan'da bir gece" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
Dizer'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ'un yaptığı yorum dikkat çekti.
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren oyuncu, paylaşıma sessiz kalamayarak "Durmadan seni konuşabilirim" dedi. Tatlıtuğ'un yorumu da binlerce beğeni aldı.
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