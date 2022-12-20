Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kurt Efe'li paylaşım

20 Aralık 2022 Salı, 16:18

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Son olarak, sosyal medyada zaman zaman günlük hayatından kesitler yayınlayan Tatlıtuğ'dan yeni bir paylaşım geldi.

'KURT EFE'Lİ POZ

Ünlü oyuncu 8 aylık oğlu Kurt Efe'nin kucağında olduğu bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

"KURT EFE SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Öte yandan baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, geçen haftalarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.