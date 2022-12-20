Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kurt Efe'li paylaşım

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 15 Nisan 2022'de ilk çocuğu Kurt Efe'ye kavuşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oğlu ile birlikte olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'un fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 16:18
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kurt Efe'li paylaşım
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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Son olarak, sosyal medyada zaman zaman günlük hayatından kesitler yayınlayan Tatlıtuğ'dan yeni bir paylaşım geldi.

'KURT EFE'Lİ POZ

Ünlü oyuncu 8 aylık oğlu Kurt Efe'nin kucağında olduğu bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

"KURT EFE SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Öte yandan baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, geçen haftalarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı. 

Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.


Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe Başak Dizer

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