Kıvanç Tatlıtuğ'dan New York paylaşımı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kod adı "Last Call for İstanbul" filmi çekimleri için gittiği New York'tan yeni bir paylaşım yaptı.
12 yıl önce Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte oynadıktan sonra hayranlarının en büyük isteği Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’u yeniden bir arada görmekti. Yıllar sonra bu istek gerçek oldu ve iki başarılı oyuncu Netflix için çekilen film için bir araya geldi.
Geçtiğimiz günlerde Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in New York sokaklarında yürürken çekilen pozları çok konuşulmuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabında New York’tan yeni bir paylaşımda bulundu.
OGM Pictures imzasını taşıyan filmin çekimleri sürüyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit’in yazdığı filmin yönetmenliğini ise Gönenç Uyanık üstlenmekte.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor
- Putin'in şefinden bomba itiraf...
- Adnan Oktar'a 35 yıl önce teşhis koyan hekim!