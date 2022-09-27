Kıvanç Tatlıtuğ'dan New York paylaşımı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kod adı "Last Call for İstanbul" filmi çekimleri için gittiği New York'tan yeni bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 12:41
Kıvanç Tatlıtuğ'dan New York paylaşımı
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12 yıl önce Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte oynadıktan sonra hayranlarının en büyük isteği Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’u yeniden bir arada görmekti. Yıllar sonra bu istek gerçek oldu ve iki başarılı oyuncu Netflix için çekilen film için bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in New York sokaklarında yürürken çekilen pozları çok konuşulmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabında New York’tan yeni bir paylaşımda bulundu. 

OGM Pictures imzasını taşıyan filmin çekimleri sürüyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit’in yazdığı filmin yönetmenliğini ise Gönenç Uyanık üstlenmekte. 


Kıvanç Tatlıtuğ Netflix Paylaşım

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