Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız oldu' iddialarına açıklama
Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile öpüşmesinden rahatsız olduğu iddiası gündeme gelmişti. Çıkan iddianın ardından açıklama yapan Tatlıtuğ, söz konusu haberleri yalanladı.
Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı ekrana döndüren Aile dizisi, ilk bölümünden itibaren gündem olmaya devam ediyor.
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in dizideki bazı sahnelerden rahatsız olarak evde sorun çıkardığı ileri sürülmüştü.
"EVDE DE SETTE DE KEYİFLER YERİNDE"
Kıvanç Tatlıtuğ ile partneri Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesinden rahatsız olan Dizer'in "Bir daha olursa ayrılırım" diyerek rest çektiği iddia edilmişti.
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya Kıvanç Tatlıtuğ'dan cevap gecikmedi.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuyla ilgili özel açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" iddiayı yalanladı.
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