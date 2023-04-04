Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız oldu' iddialarına açıklama

Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile öpüşmesinden rahatsız olduğu iddiası gündeme gelmişti. Çıkan iddianın ardından açıklama yapan Tatlıtuğ, söz konusu haberleri yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 11:42
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız oldu' iddialarına açıklama
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı ekrana döndüren Aile dizisi, ilk bölümünden itibaren gündem olmaya devam ediyor. 

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in dizideki bazı sahnelerden rahatsız olarak evde sorun çıkardığı ileri sürülmüştü.

"EVDE DE SETTE DE KEYİFLER YERİNDE"

Kıvanç Tatlıtuğ ile partneri Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesinden rahatsız olan Dizer'in "Bir daha olursa ayrılırım" diyerek rest çektiği iddia edilmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya Kıvanç Tatlıtuğ'dan cevap gecikmedi. 

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuyla ilgili özel açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" iddiayı yalanladı.


Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ aile Aile dizisi Serenay Sarıkaya

İlgili Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliğinde 'öpüşme sahnesi' krizi

Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliğinde 'öpüşme sahnesi' krizi
Kıvanç Tatlıtuğ başrolde... Netflix'in yeni gerilim filmi 'Boğa Boğa'dan ilk fragman

Kıvanç Tatlıtuğ başrolde... Netflix'in yeni gerilim filmi 'Boğa Boğa'dan ilk fragman
Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem felaketi sonrası anlamlı paylaşım: 'Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?'

Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem felaketi sonrası anlamlı paylaşım: 'Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?'

En Çok Okunan Haberler