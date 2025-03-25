Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den öğrencilere tam destek!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:58

Güncelleme: 25.03.2025 - 13:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, özellikle üniversite öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor. Öğrenciler, boykot çağrılarıyla sokaklara dökülürken, polis ile öğrenciler arasında gergin anlar yaşandı.

Ünlü isimlerden, polis müdahalelerine maruz kalan üniversite öğrencilerine destek gecikmedi. Bu isimlerden biri de Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer oldu. Dizer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla orantısız polis şiddetine tepki gösterdi.

"ORANTISIZ GÜÇ VE ŞİDDET VİDEOLARI VAR"

Başak Dizer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Öğrencime Dokunma” diyerek 'X'te korkunç videolar var. Kalbim çok acıdı. Gençlere, öğrencilere, kadınlara orantısız güç ve şiddet videoları var, yüzlerce. Seyrettim, öylece duruyorlar, gaz yiyorlar, 1 metreden gözlerine, ciğerlerine. Tomadan direkt kasına su sıkılan birini gördüm. Yürümek, slogan atmak ne zaman yasa dışı oldu? Ve kendi vatandaşına bu kadar ağır saldırmak… Düşman mı bu insanlar?"

Başak Dizer, söz konusu videoları izlediğini ve öğrencilerle yapılan bu müdahaleye kayıtsız kalamadığını belirterek, ardından peş peşe paylaşımlar yapmaya devam etti. Bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.