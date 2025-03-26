Kıvanç Tatlıtuğ'un 'İşte bu' paylaşımı tepki çekti

Oyuncu Kıvanç Tatltuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un 'İşte bu' paylaşımı tepki çekti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından sosyal medyada büyük tepkiler yükseliyor. Ünlü isimlerden bazıları sessiz kalmayı tercih ederken, bazıları ise İmamoğlu’na açıkça destek veriyor.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da paylaşım yapan isimlerden biri oldu. Tatlıtuğ, önceki akşam Instagram hesabından Saraçhane’deki bir protestocuyla polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barışçıl anı paylaşarak, "İşte bu" mesajını verdi.



Tatlıtuğ'un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim ünlü oyuncunun tepkisini yeterli bulurken bazı kullanıcılar Tatlıtuğ'un Atatürk paylaşımı yaparak tepkileri azaltmaya çalıştığını, orta yolcu bir tutum izlediğini belirtti.



Sosyal medyada bazı kullanıcılar Ekrem İmamoğlu'nu açıkça desteklemeyen sanatçıları eleştiriyor. Sosyal medyadan Atatürk fotoğrafı paylaşarak tepkilerin azaltılmaya çalışılması tepki çekiyor.

Öyle ki bazı oyuncular da kendi meslektaşlarına tepki gösteriyor. Hayal Köseoğlu'nun bu konudaki paylaşımı gündem olmuştu.



 


Etiketler: #Kıvanç Tatlıtuğ

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