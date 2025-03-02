Mehmet Şef'ten Kıvanç Tatlıtuğ'a çağrı: 'Bırak biz yapalım!'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:32

Güncelleme: 02.03.2025 - 12:32

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Londra’daki dünyaca ünlü Le Cordon Bleu mutfak okulunda üç aylık aşçılık eğitimine başladı. Tatlıtuğ’un bu yeni tutkusu, hayranlarını şaşırtırken, mutfak sanatlarına olan ilgisini daha da derinleştirdiği düşünülüyor.

MEHMET ŞEF’TEN ESPİRİLİ YORUM

Tatlıtuğ’un aşçılık eğitimi alması, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın da dikkatinden kaçmadı. Yalçınkaya, ünlü oyuncuya esprili bir dille seslenerek, “Bir şeyleri de bize bıraksın. En yakışıklısın zaten, filmlerde oynuyorsun, çok iyi ve çok güzel aktörsün, yemeği de bırak biz yapalım” yorumunda bulundu.

TATLITUĞ AİLESI’NİN YENİ HAYATI LONDRA’DA

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Londra’ya yerleşti. Burada bir yıl kalmayı planlayan çift, hem eğitim sürecine odaklanacak hem de oğulları Kurt Efe’yi yeni bir çevreye adapte etmeye çalışacak. Tatlıtuğ’un eğitimini sürdürebilmesi için haftada 18 ila 21 saat ders alacağı belirtiliyor.