'Üzerinize asit dökeceğim' demişti: Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:01

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:01

2016 yılında Paris’te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, mutlu birlikteliklerini 2022 yılında oğulları Kurt Efe’nin doğumuyla taçlandırdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, uzun süredir bir sapığın tehditlerine maruz kalıyordu.

Sabah’ın haberine göre, Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2021 yılında şüpheli S.A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli, ünlü çifte yönelik sosyal medya üzerinden “Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim”, “Üzerinize şarjör boşaltacağım” gibi tehditler savurdu.

Tehdit ve hakaretlerini sürdürmeye devam eden S.A. hakkında savcılık, 4 yıl hapis istemiyle ikinci bir dava açtı. 2022 yılında çifte yeniden ölüm mesajları gönderen şüpheliye karşı Tatlıtuğ ve Dizer bir kez daha suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine sanık hakkında tehdit ve hakaret suçlarından yeniden dava açıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından kararını açıkladı.

Sanık S.A., zincirleme şekilde tehdit suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında 13 bin 500 lira adli para cezası uygulanmasına karar verildi.