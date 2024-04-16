Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli?
Genç oyuncu Mina Demirtaş Kızıl Goncalar'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli?
Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli?
MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?
Sinema ve dizi film oyuncusu Mina Demirtaş, 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2021 yılında "Akif" filmi ile oyunculuk kariyeri başladı. 2022 yılında "Kabahat" filminde başrolü oynadı. 2023 yılında "Kızıl Goncalar"da rol almaya başladı.
Rol Aldığı Film ve Diziler:
Kızıl Goncalar (Zeynep Tezel, TV Dizisi 2023)
Beraber (Azra, Sinema Filmi 2023)
Kabahat (Reyhan, Sinema Filmi 2022)
Akif (Suad Ersoy, TV Dizisi 2021)
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