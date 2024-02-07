Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:09

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:09

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Apo karakteri ile kendini tanıtan ve adından sıklıkla bahsettiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen kim, kaç yaşında, nereli? Settar Tanrıöğen'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Settar Tanrıöğen, 22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de doğan Türk sinema ve dizi film oyuncusudur. İlk, orta ve lise eğitimini Denizli'de tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tiyatro kariyerine "Bir Demet Tiyatro," "Bir Kış Öyküsü," "Dünyada Karşılaşmış Gibi" (2019), "Yedi Kocalı Hürmüz," ve "Üç Kurşunluk Opera" gibi oyunlarda yer alarak başlamıştır.

SETTAR TANRIÖĞEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1994: "Aziz Ahmet" - Kuaför

1994: "Bir Aşk Uğruna" - Musa

1996: "Çiçek Taksi" - Cabbar

1997: "Bir Demet Tiyatro" - Saldıray

1998: "İkinci Bahar" - Vakkas Resuloğlu

2000: "Güneş Yanıkları" - Akif

2002: "Hizma" - Cabbar Ağa

2002: "İki Oda Bir Sinan" - Ali Cengiz

2003: "Alacakaranlık" - Feyzo

2003: "Hadi Uç Bakalım" - Balamir

2005: "Ödünç Hayat" - Nusret

2006: "Karınca Yuvası" - Şeref

2007: "Ayda" - Macit

2008: "Gece Gündüz" - Kemal

2008: "Kolay Gelsin" - Settar

2011: "Babam Sağolsun" - Ali

2012: "Sultan" - Aziz

2014: "Urfalıyım Ezelden" - Mehmet Bozoğlu

2015-2017: "Baba Candır" - Salih Çelik

2019: "Kuzgun" - Derviş Cevheri

2020: "Bir Başkadır" - Ali Sadi Hoca

2020: "Doğduğun Ev Kaderindir"

2022-günümüz: "Kızılcık Şerbeti" - Abdullah Ünal

SETTAR TANRIÖĞEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1996: "Eşkıya" - Kız Naci

1998: "Yara"

2000: "Şarkıcı"

2003: "Yazı Tura" - Zeyyat

2005: "2 Süper Film Birden" - Hakan

2005: "Takva" - Ali Bey

2006: "Hayatımın Kadınısın" - Sadi

2006: "Kader" - Bekir'in Babası

2006: "Polis" - Hayri

2007: "Kutsal Damacana" - Üfürükçü Hoca

2008: "Nokta"

2009: "Vavien" - Cemal

2010: "Ayrılık" - Kader

2010: "Gölgeler ve Suretler" - Cevdet

2010: "Çoğunluk"

2013: "İki Kafadar - Chinese Connection"

2014: "Nergis Hanım" - Ekrem

2014: "Yağmur: Kıyamet Çiçeği" - Erkan

2015: "Hayalet Dayı" - Hayalet Dayı

2015: "Saklı" - Ali

2022: "Âşıklar Bayramı" - Heves Ali

2023: "Bomboş" - Ekrem

SETTAR TANRIÖĞEN'IN SAĞLIK DURUMU

Sağlık durumu ile ilgili olarak, geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedavi görmüş, peş peşe iki ameliyat geçirmiştir. Ancak, son olarak normal bir odaya alındığı ve bir hafta daha sürecek bir tedavinin ardından taburcu edileceği bildirilmiştir. Settar Tanrıöğen'in dizilere ne zaman döneceği ise henüz belirsizdir.