Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen kim, kaç yaşında, nereli? Settar Tanrıöğen'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?
Settar Tanrıöğen'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen hastaneye kaldırıldığı haberi ile sevenlerini şaşırttı. Yurttaşlar Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunu merak ediyor. Peki, Settar Tanrıöğen kim, kaç yaşında, nereli? Settar Tanrıöğen'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Apo karakteri ile kendini tanıtan ve adından sıklıkla bahsettiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen kim, kaç yaşında, nereli? Settar Tanrıöğen'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...
SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
Settar Tanrıöğen, 22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de doğan Türk sinema ve dizi film oyuncusudur. İlk, orta ve lise eğitimini Denizli'de tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Tiyatro kariyerine "Bir Demet Tiyatro," "Bir Kış Öyküsü," "Dünyada Karşılaşmış Gibi" (2019), "Yedi Kocalı Hürmüz," ve "Üç Kurşunluk Opera" gibi oyunlarda yer alarak başlamıştır.
SETTAR TANRIÖĞEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1994: "Aziz Ahmet" - Kuaför
1994: "Bir Aşk Uğruna" - Musa
1996: "Çiçek Taksi" - Cabbar
1997: "Bir Demet Tiyatro" - Saldıray
1998: "İkinci Bahar" - Vakkas Resuloğlu
2000: "Güneş Yanıkları" - Akif
2002: "Hizma" - Cabbar Ağa
2002: "İki Oda Bir Sinan" - Ali Cengiz
2003: "Alacakaranlık" - Feyzo
2003: "Hadi Uç Bakalım" - Balamir
2005: "Ödünç Hayat" - Nusret
2006: "Karınca Yuvası" - Şeref
2007: "Ayda" - Macit
2008: "Gece Gündüz" - Kemal
2008: "Kolay Gelsin" - Settar
2011: "Babam Sağolsun" - Ali
2012: "Sultan" - Aziz
2014: "Urfalıyım Ezelden" - Mehmet Bozoğlu
2015-2017: "Baba Candır" - Salih Çelik
2019: "Kuzgun" - Derviş Cevheri
2020: "Bir Başkadır" - Ali Sadi Hoca
2020: "Doğduğun Ev Kaderindir"
2022-günümüz: "Kızılcık Şerbeti" - Abdullah Ünal
SETTAR TANRIÖĞEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1996: "Eşkıya" - Kız Naci
1998: "Yara"
2000: "Şarkıcı"
2003: "Yazı Tura" - Zeyyat
2005: "2 Süper Film Birden" - Hakan
2005: "Takva" - Ali Bey
2006: "Hayatımın Kadınısın" - Sadi
2006: "Kader" - Bekir'in Babası
2006: "Polis" - Hayri
2007: "Kutsal Damacana" - Üfürükçü Hoca
2008: "Nokta"
2009: "Vavien" - Cemal
2010: "Ayrılık" - Kader
2010: "Gölgeler ve Suretler" - Cevdet
2010: "Çoğunluk"
2013: "İki Kafadar - Chinese Connection"
2014: "Nergis Hanım" - Ekrem
2014: "Yağmur: Kıyamet Çiçeği" - Erkan
2015: "Hayalet Dayı" - Hayalet Dayı
2015: "Saklı" - Ali
2022: "Âşıklar Bayramı" - Heves Ali
2023: "Bomboş" - Ekrem
SETTAR TANRIÖĞEN'IN SAĞLIK DURUMU
Sağlık durumu ile ilgili olarak, geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedavi görmüş, peş peşe iki ameliyat geçirmiştir. Ancak, son olarak normal bir odaya alındığı ve bir hafta daha sürecek bir tedavinin ardından taburcu edileceği bildirilmiştir. Settar Tanrıöğen'in dizilere ne zaman döneceği ise henüz belirsizdir.
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