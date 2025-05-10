Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta: Hulki'nin başına gelenler ortaya çıktı... Sönmez evi terk etti!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:24

Güncelleme: 10.05.2025 - 00:24

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 100. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen 100. bölümü 10 Mayıs Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Defne’nin, Fatih’e yaklaşmaya çalışması her ne kadar Fatih tarafından reddedilse de olayın sonunu yakalayan Doğa’ya bu durumu bir türlü açıklayamaz. Fatih çaresizdir. İmdadına Işıl yetişir ve usta bir düzenlemeyle gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Beril tarafından kaçırılan Sönmez’i, Kıvılcım ve Ömer bulur. Beril’in tüm bu olayları neden yaptığı ortaya çıkar, ancak Beril canına kıymıştır. Yaşanan olaylardan çok etkilenen Sönmez, kimseye daha fazla yük olmamak için huzurevine gitmeye karar verir. Mustafa’nın evdeki herkese ama özellikle Nilay’a kötü davranması sonunda Nilay’ın canına tak eder. Artık o da alttan almayacaktır. Işıl’ın eski sevgilisi Leo’nun ortaya çıkması Işıl’ın canını sıkar. Leo hiç de iyi niyetlerle gelmemiştir. Bir taraftan evde Nursema ile uğraşan Işıl için halledilmesi gereken bir durum daha oluşmuştur. Onun konuşmalarını duyan Nilay’ın bunları Nursema’ya yetiştirmesi ise büyük olayların habercisi gibidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Abdullah’ın, Işıl’la evlenmesi Ünal eve bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar. Ancak Abdullah’ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur. Nursema önce evi terk etmeye niyetlense de sonra kalıp Işıl’ı canından bezdirmeye karar verir. Işıl ise yeni hayatına hızlı bir giriş yaparken kimseden korkusu yoktur. Fatih ve Defne’nin spor salonunda başlayan arkadaşlıkları sürüyordur. Asude’nin de ikazlarıyla Kıvılcım, Beril hakkında yanılmış olabileceğini düşünmeye başlar. Kısa bir araştırma sonucunda ise kadının her şeyi uydurduğunu görür. Yüzleşmek için gittiğinde ise Beril ortadan kaybolmuştur. Mustafa hastaneden çıkar. Firaz, Nursema’ya sürpriz nikah düzenler, bu konuda en büyük yardımcısı ise Işıl’dır. Ancak bunu öğrenmek Nursema’nın hiç hoşuna gitmez. Kıvılcım’ın evde olmadığı bir akşam Beril eve gelir ve Sönmez’i kaçırır. Fatih’in spor salonundan bir arkadaşının partisine gitmesi büyük bir soruna yol açacaktır.