Bengü'den dikkat çeken Kızılcık Şerbeti paylaşımı: Eski eşine gönderme mi?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:36

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:36

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından çiftin iki çocuğunun velayeti anne Bengü’ye verilmişti.

Ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı, bu kez de yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla adından söz ettirdi. Bengü, SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinin 99. bölüm final sahnesinden bir kesiti Instagram hesabından yayınladı.

"GERÇEK HAYATTA DA ÇOK VAR!"

Dizide 'Fatih' karakterinin 'Defne' ile yakınlaştığı sahneyi paylaşan Bengü, gönderisine şu notu ekledi:

"Böyle yılık yılık kanka, dost gibi takılıp saman altından yürüten çok var gerçek hayatta da! Büyük gıcığım şu kıza dayanamadım vallahi."

Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Bengü’nün bu sözlerle eski eşi Selim Selimoğlu’na gönderme yaptığı yorumunda bulundu.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı takipçileri Bengü’ye destek verirken, bazı kullanıcılar da ünlü şarkıcının özel hayatıyla ilgili bu tür imalı paylaşımlar yapmaması gerektiğini savundu. Bengü cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.