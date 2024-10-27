Kızılcık Şerbeti izleyicilerini şaşırtacak kadro değişiklikleri: Ayrılıyorlar!

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunda önemli değişikliklerle devam ediyor. Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak. Yeni sezonda diziye katılan 5 oyuncunun yanı sıra, başka veda edecek isimler de konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti izleyicilerini şaşırtacak kadro değişiklikleri: Ayrılıyorlar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:59

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, üçüncü sezonuyla Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yeni sezonda Kaan Taşaner’in canlandırdığı Giray Şifacıgil ve Şebnem Dönmez’in canlandırdığı Heves karakterleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ilerleyen bölümlerde önce Heves karakterine hayat veren Şebnem Dönmez, ardından da Giray’ı canlandıran Kaan Taşaner diziden ayrılacak. Bu sezon diziye katılan 5 yeni oyuncunun yanı sıra, önümüzdeki haftalarda Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek başka oyuncuların da olacağı konuşuluyor.


Etiketler: #Kaan Taşaner #Şebnem Dönmez

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