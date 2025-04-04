Yayınlanma: 04.04.2025 - 21:29

Güncelleme: 04.04.2025 - 21:29

Kızılcık Şerbeti dizisinde 3 sezondur Pembe karakterine hayat veren oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun neden diziden ayrıldığı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Pembe diziden ayrılıyor mu? Sibel Taşçıoğlu neden Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor? İşte ayrıntılar...

SİBEL TAŞÇIOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Pembe" karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu kadrodan ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nde beklenmeyen ayrılığın sebebi senaryo ve Pembe’nin hikâyesinin bitmesi.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezonu 30 Mayıs'ta 103. bölümü ile sonlanacak.