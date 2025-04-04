Kızılcık Şerbeti yıldızından hayranlarını üzen haber...
Show TV ekranlarında 3 sezondur izleyicisi ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinden beklenmeyen bir ayrılık haberi geldi. Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu kadrodan ayrılıyor.
Show TV'nin rekortmen dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşanıyor. Dizide "Pembe" karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu kadrodan ayrılıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melis Civelek ile Zeynep Gür imzası taşıyan Kızılcık Şerbeti'nde beklenmeyen ayrılığın sebebi senaryo ve Pembe’nin hikâyesinin bitmesi.
MAYIS AYINDA FİNAL BEKLENİYOR
Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezonu 30 Mayıs'ta 103. bölümü ile sonlanacak.
Etiketler: #Sibel Taşçıoğlu #kızılcık şerbeti #dizi #ayrılık
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