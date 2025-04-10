Kızılcık Şerbeti Pembe'nin cenaze çekimleri ortaya çıktı! Sibel Taşçıoğlu kadroya veda etti

Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:32

Güncelleme: 10.04.2025 - 10:32

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Pembe" karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun kadroya veda etmesi, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Seyircinin bir türlü kabullenemediği bu ayrılık, dizi setinde düzenlenen veda etkinliğiyle resmiyet kazanırken, şimdi de setten bazı görüntülerin sızmasıyla gündem yeniden alevlendi.

Tarihi karakterlerden biri haline gelen Pembe’nin cenaze sahnelerine ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Dizinin üç sezondur vazgeçilmez karakterlerinden biri olan Pembe’nin vedası, ilk olarak gazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu. Bu beklenmedik gelişme, dizinin sadık izleyicileri arasında adeta bir travmaya yol açtı ve ayrılığın perde arkasına dair birçok teori ortaya atıldı.

Sibel Taşçıoğlu’nun ani vedasının, oyuncuya son anda bildirildiğine dair iddialar ise yapımcı tarafından yalanlandı. Ancak dizinin “entrika kraliçesi” olarak anılan Pembe karakterinin hikâyeden bu kadar ani bir şekilde çıkarılması, şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

Sezon başından bu yana Pembe’ye bir partner gelmesini isteyen seyirci, onun yeni bir sayfa açmasını bekliyordu. Ancak sızan sahneler, karakterin ölümüne ve cenaze törenine dair çekimleri gözler önüne serdi. Bu durum, izleyicinin hem hayal kırıklığı yaşamasına hem de sosyal medyada duygusal tepkiler vermesine yol açtı.