Arslan ailesinde yalanlar tek tek ortaya çıkıyor: 'Kimse bana laf etmez diye düşündüm!'

Show'un ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün yeni bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Alev'in hamile olduğunun ortaya çıkmasının ardından iki ailede de büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Alev'in hamileliğinin ortaya çıkmasının ardından aldığı karar pek hoş karşılanmadı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 22:31
Arslan ailesinde yalanlar tek tek ortaya çıkıyor: 'Kimse bana laf etmez diye düşündüm!'
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Kızılcık Şerbeti'nde 53. bölüm izleyicisi ile buluştu. Dizinin yeni bölümünde şaşırtıcı gerçekler gün yüzüne çıktı...

GÖRKEM'DEN ŞAŞIRTAN KARAR!

Görkem ve Fatih buluştu. Görkem artık aralarında bir şey olamayacağını ve bu ilişkinin bittiğini söyledi. Fatih duydukları karşısında yıkıldı. Fatih, Görkem'e açıklama yapsa da bunun bir faydası olmadı. Görkem hem aile ilişkilerinin hemde iş ilişkilerinin kesileceğini Fatih'e söyledi. 

ALEV'İN KARARI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kıvılcım yaşanan olaylardan sonra Alev ve Doğa'dan hesap sordu. Alev ve Doğa kenara sıkıştı ve ne diyeceğini bilemedi. Sönmez, Alev'den yanlış karar vermemesi gerektiğini ve çocuk bakamayacağını söyledi. Alev tepkilere karşı çıktı. Doğa ise bu durum karşısında "Kimse bana laf etmez diye düşündüm" dedi. Annesi ise ona "Sen benden ne zaman bir şey saklasan başımız hep belaya giriyor." dedi

FATİH ÖFKE SAÇTI!

Fatih ve Mustafa yaşanan olaylardan dolayı çok sinirlendi. Fatih, Görkem'i kaybetmenin acısıyla çok sert sözler söyledi Abdullah hakkında. Ömer, Fatih'i sakinleştirmek istese de başarılı olamadı. Fatih'in bağırışmalarına Metehan ve Kayhan'da odaya girerek dahil oldu. 


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