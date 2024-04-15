Kızılcık Şerbeti bayramdan sonra ekranlara dönüyor: Nursema Umut tarafından aldatıldı!

7 Haziran’da ekrana gelecek olan 66. Bölümde sezon finali yapacak olan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı bu akşam yayımlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:56
Kızılcık Şerbeti bayramdan sonra ekranlara dönüyor: Nursema Umut tarafından aldatıldı!
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"Kızılcık Şerbeti" dizisinin ekibi geçen Salı Global Agency’nin düzenlediği Cannes’daki partinin ardından cumartesi günü işbaşı yapmıştı. Bayram tatili nedeniyle yayınına bir hafta ara veren Gold Film imzalı dizinin yeni bölüm tanıtımı bu akşam yayınlanacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, dizinin yeni bölümünde oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema büyük bir kabus yaşayacak ve Nursema Umut’u evde bir kadınla beraber yakalayacak.

Sezon finaline doğru giden dizide sezon sonuna kadar bir ayrılık yaşanmayacak. Kızılcık Şerbeti’nde herkesi şaşırtarak imam nikahı kıyan ve tesettüre giren Çimen yavaş yavaş aşık olduğu adamın yalanlarıyla peş peşe yüzleşmeye devam edecek. Sıla ve Giray yakınlığı tam gaz ilerleyecek. Dizi 7 Haziran’da ekrana gelecek 66. bölümde bomba bir sezon finaliyle tatile girecek.


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