Kızılcık Şerbeti'nde senaryo krizi: Sibel Taşcıoğlu'ndan yeni hamle! Senarist açıklama yaptı...

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:17

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:17

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde bu kez senaryo değil, gerçek bir kriz gündemde. Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun senaryo gereği ölüm sahnesiyle diziye veda etmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesi sona erdiği için diziden ayrıldığı açıklansa da, oyuncunun senarist Zeynep Gür’ü sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.

Bu hamle, diziden ayrılığın perde arkasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde iddiaları güçlendirdi.

Sessizliğini koruyan Taşçıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmezken, senarist Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi.

Gür, "Valla ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır, bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum" sözleriyle konuyu değerlendirdi.



