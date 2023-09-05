Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman! Ölen kimdi?
Kızılcık Şerbeti‘nin yeni sezonunun ilk fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fragmanda hem Ömer hem de Kıvılcım karakterinin hayatını kaybetmediği görüldü.
İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu için nefesler tutuldu.
Yakında yepyeni bir sezonla ekranlarda yerini alacak dizinin ilk fragmanı da geldi.
Fragmanda, sezon finalinde kaza geçiren Ömer ve Kıvılcım karakterinin hala hayatta olduğu görüldü.
Pembe Hanım'ın ise kızı Nursema ile konuştuğu sırada, eşini aldatan oğlu Fatih'i savunması dikkatlerden kaçmadı.
İşte o fragman:
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