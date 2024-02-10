Kızılcık Şerbeti’nin Metehan’ı Rahimcan Kapkap’ından duygusal ödül konuşması

Cuma akşamlarına damga vuran “Kızılcık Şerbeti” dizisinin Metehan’ı Rahimcan Kapkap En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:35
Kızılcık Şerbeti’nin Metehan’ı Rahimcan Kapkap’ından duygusal ödül konuşması
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"Kızılcık Şerbeti" dizisi hemen hemen bütün karakterleriyle ilgi çekmeye devam ediyor.  Gold Film imzalı dizinin Metehan’ı Rahimcan Kapkap bugün İTÜ EMÖS Ödük Töreni’nde "En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yapan genç yıldız salondakileri duygulandırdı.

Ödülünü babasına ithaf eden Rahimcan Kapkap yaptığı konuşmada "Bunu sizin elinizden almak çok kıymetli… Bugün sadece beni değil, hayatta en çok kıymet verdiğim ailemi de gururlandırdınız. Kızılcık Şerbeti’nin tüm ekibine, yapımcısına, senaristine, yönetmenine, kamera önündeki ve arkasında çay veren Mamuş abimize söz verdim. Teşekkür etmek istiyorum. Yılın en iyi işinde en iyi ekiple oynamak çok kıymetli ve müsadenizle ödülümü yazın kaybettiğim babama adamak istiyorum… Senin için baba gururlan…"


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