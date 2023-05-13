Show TV'den 'ortak yayın' kararı: Erdoğan'ı değil, Kızılcık Şerbeti'ni tercih ettiler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak canlı yayını nedeniyle birçok kanalda dizilerin yeni bölümü yayımlanmadı. Dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi sosyal medyada kullanıcıların tepkilerine neden oldu. Show TV ise aynı akşam, RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla suçlanan Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:14
Show TV'den 'ortak yayın' kararı: Erdoğan'ı değil, Kızılcık Şerbeti'ni tercih ettiler
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Seçime 1 gün kala; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam ortak yayın ile TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Star TV, Habertürk ve birçok kanalda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ancak ortak canlı yayın nedeniyle kanallarda yayımlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayımlanmadı.

Dizilerinin özet bölümü verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ortak yayınının ekranlara gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı yayın akışının değişmesine tepki gösterdi.

SHOW TV KIZILCIK ŞERBETİ'Nİ TERCİH ETTİ

Pek çok kanalın aksine ise Show TV, önceki akşam Erdoğan yerine RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla eleştirilen Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.

Show TV'nin bu kararı sosyal medyada da gündem oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...


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