Show TV'den 'ortak yayın' kararı: Erdoğan'ı değil, Kızılcık Şerbeti'ni tercih ettiler

Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:14

Güncelleme: 13.05.2023 - 09:37

Seçime 1 gün kala; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam ortak yayın ile TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Star TV, Habertürk ve birçok kanalda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ancak ortak canlı yayın nedeniyle kanallarda yayımlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayımlanmadı.

Dizilerinin özet bölümü verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ortak yayınının ekranlara gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı yayın akışının değişmesine tepki gösterdi.

SHOW TV KIZILCIK ŞERBETİ'Nİ TERCİH ETTİ

Pek çok kanalın aksine ise Show TV, önceki akşam Erdoğan yerine RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla eleştirilen Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.

Show TV'nin bu kararı sosyal medyada da gündem oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

show tv'nin erdoğan'ın özel yayınına katılmayı reddedip güya islamafobik diye iktidar tarafından yayın yasağı verilmiş kızılcık şerbeti'ni yayımlamaları çok karizma ya. — schwifty godzilla?? (@trulyyourstan) May 12, 2023

TRT 1, atv, Kanal D ve Star yayın akışlarını değiştirip, dizileri yayınlamaktan vazgeçip Erdoğan ortak yayınını verme kararı almış. Show TV Kızılcık Şerbeti devam ??



Bu kanallarda yayınlanan dizinin fanı olsam sırf bu saygısızlıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm oyumu. pic.twitter.com/qGzZsFrHUz — Levent??? (@fevrisosyolog__) May 12, 2023

Kanallar dizilerini iptal etmiş ortak yayında Erdoğan var. Ama bir dizi devam ediyor. Allahın sopası yok derler ya o hesap; Kızılçık Şerbeti'ne yenileceksiniz. — ilker arslan (@ars_ilker) May 12, 2023

Erdoğan’ın canlı yayınını Show Tv’nin vermemesi ve aynı saatte Kızılcık Şerbeti’ni vermesi??#KızılcıkŞerbeti

Saltanatı yıkıyoruz — Aslı ?? (@Aslz16847875) May 12, 2023