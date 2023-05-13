Show TV'den 'ortak yayın' kararı: Erdoğan'ı değil, Kızılcık Şerbeti'ni tercih ettiler
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak canlı yayını nedeniyle birçok kanalda dizilerin yeni bölümü yayımlanmadı. Dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi sosyal medyada kullanıcıların tepkilerine neden oldu. Show TV ise aynı akşam, RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla suçlanan Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.
Seçime 1 gün kala; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam ortak yayın ile TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Star TV, Habertürk ve birçok kanalda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ancak ortak canlı yayın nedeniyle kanallarda yayımlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayımlanmadı.
Dizilerinin özet bölümü verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ortak yayınının ekranlara gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı yayın akışının değişmesine tepki gösterdi.
SHOW TV KIZILCIK ŞERBETİ'Nİ TERCİH ETTİ
Pek çok kanalın aksine ise Show TV, önceki akşam Erdoğan yerine RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla eleştirilen Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.
Show TV'nin bu kararı sosyal medyada da gündem oldu.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
show tv'nin erdoğan'ın özel yayınına katılmayı reddedip güya islamafobik diye iktidar tarafından yayın yasağı verilmiş kızılcık şerbeti'ni yayımlamaları çok karizma ya.— schwifty godzilla?? (@trulyyourstan) May 12, 2023
TRT 1, atv, Kanal D ve Star yayın akışlarını değiştirip, dizileri yayınlamaktan vazgeçip Erdoğan ortak yayınını verme kararı almış. Show TV Kızılcık Şerbeti devam ??— Levent??? (@fevrisosyolog__) May 12, 2023
Bu kanallarda yayınlanan dizinin fanı olsam sırf bu saygısızlıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm oyumu. pic.twitter.com/qGzZsFrHUz
Kanallar dizilerini iptal etmiş ortak yayında Erdoğan var. Ama bir dizi devam ediyor. Allahın sopası yok derler ya o hesap; Kızılçık Şerbeti'ne yenileceksiniz.— ilker arslan (@ars_ilker) May 12, 2023
Erdoğan’ın canlı yayınını Show Tv’nin vermemesi ve aynı saatte Kızılcık Şerbeti’ni vermesi??#KızılcıkŞerbeti— Aslı ?? (@Aslz16847875) May 12, 2023
Saltanatı yıkıyoruz
Erdoğan bütün kanalları ele geçirmiş yine. Ama Showtv Kızılcık Şerbeti'nden devam.??— Sekekama???? (@SLEYMANDURAL4) May 12, 2023
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