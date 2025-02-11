Kızını kaybetmişti: Mazhar Alanson acı kaybı hakkında ilk kez konuştu

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:29

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:29

Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanan Bambaşka Sohbetler programının 500. bölüm konuğu usta müzisyen Mazhar Alanson oldu.

Programda, yeni şarkısı “Biz Bu Yaşlarda Ağlarız”ı, MFÖ’yü, Özkan Uğur’u, sanat yaşamını ve yakın zamanda kaybettiği kızı Eda Alanson’un ardından yaşadığı duygusal süreci ilk kez dile getirdi.

"ALLAH DÜŞMANIMA VERMESESİN"



Mazhar Alanson, kızının vefatına ilişkin duygularını paylaşırken, "Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen… İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi… Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin” şeklinde duygusal bir açıklama yaptı. Ardından, zorlanarak Ceyda Düvenci'ye “Başka konuya geçelim" dedi.

YENİ TİYATRO PROJESİ



Mazhar Alanson, Fuat Güner ile birlikte tiyatral bir projeye hazırlandıklarını da açıkladı.

“Fuat ile tiyatral bir projemiz var, kendimizi değişime sokacağız. Konserler şeklinde değil de başka proje düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız. İş bölümü yapacağız, ben fikir olarak bitirdim, Fuat destekledi, geliştiriyoruz şimdi; değişik en azından, benim tarzım odur değişik, yapılmamış şeyler...” diyerek projelerine dair ipuçları verdi.

MFÖ VE ÖZKAN UĞUR'UN ÖNEMİ



Programda Özkan Uğur’u da anan Alanson, “O’nun varlığı… Yanımızda çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama, onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini buldu. Farklılıklardan çıktı MFÖ. Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir, dokunurdu Özkan, müthişti o konuda. Özkan, Fuat’la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak? Konserler şeklinde değil de başka proje düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız” ifadelerini kullandı.

"BİZ BU YAŞLARDA AĞLARIZ" ŞARKISININ HİKAYESİ



Mazhar Alanson, son şarkısı "Biz Bu Yaşlarda Ağlarız"ın ilham kaynağını da paylaştı.

“Bu şarkının ismi yıllar önce çıktı. Bir aile toplantımızda rahmetli ablam ağladı ve evde bir büyüğümüz 'Biz bu yaşlarda ağlarız' dedi. Beni çok etkiledi o deyiş, not defterime bu cümleyi geçirdim. Bundan şarkı olur dedim. Ben şarkıyı yazdıktan sonra isim koyarım, illa ki şarkıda tekrar edilen bir laf olması gerekli değildir. 'Mazeretim Var Asabiyim Ben’in de önce başlığını buldum” diyerek şarkı yazım sürecini anlattı.