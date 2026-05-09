Klasik rotalardan sıkılanlara: İşte vizesiz keşfedebileceğiniz 5 Balkan şehri

Son yıllarda Avrupa seyahatlerinde alternatif rotalara ilgi artarken, Balkan şehirleri de sakin atmosferleri ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor. Üstelik birçok Balkan ülkesi Türk vatandaşlarından vize istemediği için ekonomik ve pratik bir seyahat fırsatı sunuyor. İşte keşfedilmemiş sokakları, yerel lezzetleri ve etkileyici manzaralarıyla dikkat çeken 5 Balkan şehri…

TREBİNJE (BOSNA-HERSEK)

Bosna-Hersek'in güney kesimlerinde gizlenmiş olan Trebinje, serin sularının yanında huzur bulabileceğiniz nadir yerlerden biri.

Geleneksel taş mimarisi ve geniş meydanlarıyla bu kent, sarmaşıkların sardığı sokaklarında kaybolmak isteyen seyahat tutkunları için harika bir seçenek sunuyor. Bölgenin sakin atmosferi tüm yorgunluğunuzu alacak.

VUNO (ARNAVUTLUK)

Arnavutluk sahillerinin yamacına kurulmuş olan Vuno, ufukta adeta kaybolan büyüleyici deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Dar ve dik sokaklarındaki bembeyaz taş evler, sıcak yaz akşamlarında yapacağınız keyifli yürüyüşler için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Yunan adalarını anımsatan bu koya hayran kalacaksınız.

BEROVO (KUZEY MAKEDONYA)

Makedonya'nın İsviçre'si unvanını sonuna kadar hak eden Berovo, el değmemiş gür ormanları ve tertemiz dağ havasıyla öne çıkıyor.

Maleshevo Dağları'nın eteklerindeki göl kıyısında güneşlenebilir, bisiklet turlarına katılabilir ya da sadece doğanın dinlendirici sesini dinleyerek kalabalıktan uzaklaşabilirsiniz.

PERAST (KARADAĞ)

Kotor Körfezi'ne kıyısı olan Perast, ufak yüzölçümü içinde barındırdığı İtalyan mimarisi esintili yapılarıyla görenleri anında büyülüyor.

Kıyıda kiralayacağınız minik bir tekneyle çevredeki küçük adalara yapacağınız o masalsı yolculuk, Akdeniz havasını yüzünüzde hissettiğiniz en unutulmaz anlardan biri olacak.

SREMSKI KARLOVCI (SIRBİSTAN)

Tuna Nehri'nin görkemiyle Fruska Gora'nın etekleri arasına sıkışmış bu şirin Sırbistan kenti, zengin tarihi geçmişiyle göz dolduruyor.

Barok stili yapıların çevrelediği şehir meydanını dolaşırken, zamanında ünlü şairlere ilham vermiş olan bu sokakların romantik ve nostaljik dokusunu derinden hissedeceksiniz.