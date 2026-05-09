Cumhuriyet Gazetesi Logo
Klasik rotalardan sıkılanlara: İşte vizesiz keşfedebileceğiniz 5 Balkan şehri

Klasik rotalardan sıkılanlara: İşte vizesiz keşfedebileceğiniz 5 Balkan şehri

9.05.2026 18:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Klasik rotalardan sıkılanlara: İşte vizesiz keşfedebileceğiniz 5 Balkan şehri

Kalabalık turist rotalarından uzaklaşmak isteyenler için Balkanlar hâlâ keşfedilmeyi bekleyen şehirlerle dolu. Tarihi dokusu, uygun fiyatları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu vizesiz Balkan şehirleri, farklı bir tatil deneyimi arayanların radarına giriyor.

Son yıllarda Avrupa seyahatlerinde alternatif rotalara ilgi artarken, Balkan şehirleri de sakin atmosferleri ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor. Üstelik birçok Balkan ülkesi Türk vatandaşlarından vize istemediği için ekonomik ve pratik bir seyahat fırsatı sunuyor. İşte keşfedilmemiş sokakları, yerel lezzetleri ve etkileyici manzaralarıyla dikkat çeken 5 Balkan şehri…

Image

TREBİNJE (BOSNA-HERSEK)

Bosna-Hersek'in güney kesimlerinde gizlenmiş olan Trebinje, serin sularının yanında huzur bulabileceğiniz nadir yerlerden biri.

Geleneksel taş mimarisi ve geniş meydanlarıyla bu kent, sarmaşıkların sardığı sokaklarında kaybolmak isteyen seyahat tutkunları için harika bir seçenek sunuyor. Bölgenin sakin atmosferi tüm yorgunluğunuzu alacak.

Image

VUNO (ARNAVUTLUK)

Arnavutluk sahillerinin yamacına kurulmuş olan Vuno, ufukta adeta kaybolan büyüleyici deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Dar ve dik sokaklarındaki bembeyaz taş evler, sıcak yaz akşamlarında yapacağınız keyifli yürüyüşler için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Yunan adalarını anımsatan bu koya hayran kalacaksınız.

Image

BEROVO (KUZEY MAKEDONYA)

Makedonya'nın İsviçre'si unvanını sonuna kadar hak eden Berovo, el değmemiş gür ormanları ve tertemiz dağ havasıyla öne çıkıyor.

Maleshevo Dağları'nın eteklerindeki göl kıyısında güneşlenebilir, bisiklet turlarına katılabilir ya da sadece doğanın dinlendirici sesini dinleyerek kalabalıktan uzaklaşabilirsiniz.

Image

PERAST (KARADAĞ)

Kotor Körfezi'ne kıyısı olan Perast, ufak yüzölçümü içinde barındırdığı İtalyan mimarisi esintili yapılarıyla görenleri anında büyülüyor.

Kıyıda kiralayacağınız minik bir tekneyle çevredeki küçük adalara yapacağınız o masalsı yolculuk, Akdeniz havasını yüzünüzde hissettiğiniz en unutulmaz anlardan biri olacak.

Image

SREMSKI KARLOVCI (SIRBİSTAN)

Tuna Nehri'nin görkemiyle Fruska Gora'nın etekleri arasına sıkışmış bu şirin Sırbistan kenti, zengin tarihi geçmişiyle göz dolduruyor.

Barok stili yapıların çevrelediği şehir meydanını dolaşırken, zamanında ünlü şairlere ilham vermiş olan bu sokakların romantik ve nostaljik dokusunu derinden hissedeceksiniz.

İlgili Konular: #Arnavutluk #Karadağ #Balkanlar

İlgili Haberler

Bayramda memlekete gitmek de pahalı, tatil yapmak da: Biletlere yine zam
Bayramda memlekete gitmek de pahalı, tatil yapmak da: Biletlere yine zam Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak biletleri fiyatları da zamlandı. Dokuz güne yükselen tatilde memleketine gitmek isteyen öğrenci de tatile gitmek isteyen emekli de yüksek fiyatlardan şikayetçi. Asgari ücretli için ise, gitmek dönmek bile büyük masraf.
2026 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karne günü ne zaman?
2026 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karne günü ne zaman? Okulların kapanış tarihi ve 2. dönem son günü, MEB tarafından paylaşılan takvimle netlik kazandı. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karne günü ne zaman?
2026 Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili uzatıldı mı?
2026 Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili uzatıldı mı? 2026 Kurban Bayramı tatil süresi, Kabine Toplantısı sonrası netleşti. Peki, Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili uzatıldı mı?