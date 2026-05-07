Okullarda karnelerin dağıtılacağı ve milyonlarca gencin 3 aylık mola vereceği yaz tatili tarihi belli oldu. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karne günü ne zaman?

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki tüm devlet ve özel okullarda bu tarihte ders zili son kez çalacak ve milyonlarca öğrenci için akademik yıl resmen tamamlanmış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

26 Haziran'da karnelerin alınmasıyla birlikte 2026 yaz tatili fiilen başlamış olacak. 29 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren öğrenciler için herhangi bir ders yükümlülüğü kalmayacak ve Eylül ayına kadar sürecek olan tatil dönemi kesintisiz devam edecek.